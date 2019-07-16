16/07/2019

العراق: حريق في ميناء الخفكة النفطي

اندلع حريق ضخم فجر اليوم في أحد طوابق مبنى سكن العاملين في ميناء الخفكة النفطي في محافظة البصرة، وأدى إلى إصابة أربعة من أفراد العاملين إصابات طفيفة قبل أن يتم إخلاء المبنى، بحسب ما أفاد مصدر امني عراقي لـ"السومرية نيوز".

وفي التفاصيل، أوضحت "السومرية نيوز" أن سبب الحريق كان ماسا كهربائيا وقع في الطابق الرابع من المبنى المتهالك المخصص لسكن عمال وموظفي الميناء، وتسبب في إيقاف العمل في الميناء لفترة وجيزة.

وعلى الأثر، دعا رئيس لجنة الخدمات النيابية وزير النقل السابق النائب كاظم فنجان الحمامي جميع القطعات البحرية المدنية الموجودة داخل المياه الإقليمية العراقية بوجوب التوجه الفوري نحو مقتربات ميناء البصرة النفطي.

بدورها، أصدرت نفط البصرة اليوم الثلاثاء بيانا بشأن الحريق، وأوضحت أنه "تمت السيطرة على الحادث، وتمت إعادة الحالة التشغيلية للميناء بشكل كامل.



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