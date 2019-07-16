العالم

السعودية تدعم تنظيمات مسلّحة على الحدود مع إيران 

16/07/2019

السعودية تدعم تنظيمات مسلّحة على الحدود مع إيران 

علّق الكاتب في موقع "لوبيلوغ" جايمس دورسي على إجراء صحيفة "رياض دايلي" السعودية الناطقة باللغة الانكليزية مقابلة مع الأمين العام لما يسمى "حركة بلوشستان القومية" المدعو خليل بلوش.

وقال دورسي إن إجراء الصحيفة السعودية مقابلة مع بلوش تهدف لـ"شرعنة" التنظيم في وسائل الإعلام السعودية، لافتا إلى أن ذلك يعد مؤشرا إضافيا لدعم السعودية-ضمنيًا-المسلحين في بلوشستان، وهي محافظة باكستانية تقع على الحدود مع إيران.

السعودية تدعم تنظيمات مسلّحة على الحدود مع إيران 

الكاتب لفت إلى أنَّ المقابلة جاءت على خلفية ارتفاع حدّة التوتّر بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أنَّها تأتي بعد ما نشر أحد مراكز الدراسات-على صلة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان-دراسة تضمّنت دعوة لدعم التمرد في بلوشستان، إحدى أقاليم باكستان الأربعة.

وأشار دورسي إلى أن بلوشستان شهدت عددًا من الهجمات التي استهدفت "شيعة الهزارة"، وذكّر بهجوم آخر وقع في شهر أيار/مايو الماضي استهدف فندقا يرتاده مواطنون صينيون في مدينة غوادار، كما لفت إلى هجوم استهدف القنصلية الصّينية في مدنية كراتشي.

وختم الكاتب بالقول إن ثمة شبهات تحوم حول الرياض بشأن دعمها جماعة "منافقي خلق" الإرهابية، وأن المسؤولين الإيرانيين يرون "نمطا من الدعم الأجنبي للمتمردين" ليس فقط في بلوشستان، إنما أيضا لدى الأقليات الكردية والعربية والآذاريّة في إيران.

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