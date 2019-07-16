16/07/2019

دونفورد أقنع ترامب بعدم مهاجمة إيران

كشف الكاتب في مجلة "ذا أميريكان كونسرفاتيف" مارك بيري أن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الاميركي جوزف دونفورد لعب دورًا أساسيًا بعدم قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتداء على إيران بعد إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية التي اخترقت الأجواء الإيرانية.

ونقل الكاتب عن مسؤول في البنتاغون أن دونفورد أبلغ ترامب بتكلفة الاعتداء على إيران، وكيف يمكن لطهران أن تردّ وعدد القتلى نتيجة الاعتداء.

وأكد الكاتب نقلًا عن هذا المصدر أن كلام دونفورد هذا هو الذي "شكّل الفارق".

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