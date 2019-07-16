16/07/2019

كيان العدو لروسيا: أبعدوا حزب الله من الجولان‎

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن "تل أبيب" بعثت برسائل الى روسيا تطلب فيها العمل على إخراج حزب الله من الجولان السوري المحتل، بعد تمركزه في منطقة الحدود.

ولفتت القناة إلى أن نشر معلومات حول تمركز حزب الله في الجولان أدّى الى إيقاف مؤقت لخطته هناك، على حدّ زعمها، مضيفة أن هذا الأمر لم ينجح في كبح تمركز الحزب بشكل نهائي.

وبحسب القناة، من الممكن أنه إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية في إبعاد قوة حزب الله، فإن "تل أبيب" ستعمل بوسائل عسكرية من خلال الإدراك أن الأمر يشكل خطرًا فعليًا وملموسًا، وفق تعبيرها.

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