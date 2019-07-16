فلسطين

المُقاومة الفلسطينية تُسقط طائرة تجسّس إسرائيلية

16/07/2019

المُقاومة الفلسطينية تُسقط طائرة تجسّس إسرائيلية

أكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية صباح اليوم تمكّنها من إسقاط طوافة تجسس وتصوير تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر، فإن الطائرة أُسقطت شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة، وهي مُسيّرة ومن نوع "كواد كابتر".

ولفتت المصادر إلى أنه تم استهداف الطائرة المُسيّرة من قبل المقاومة بعد دخولها أجواء قطاع غزة، وذلك بإطلاق النار عليها وإسقاطها.

كيان العدو أقرّ بإسقاط الطائرة في سماء قطاع غزة، وذلك بحسب ما نقلت القناة "13" الإسرائيلية.

وقالت القناة "13" إن مسلّحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه طوافة التصوير الإسرائيلية ما أدى إلى سقوطها داخل القطاع، مشيرة إلى أن الطوافة الإسرائيلية المُخصّصة لأعمال التصوير موجودة الآن بيد القوات الفلسطينية بقطاع غزة.


 

إقرأ المزيد في: فلسطين

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎

16/10/2019

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎
"عين سامية" في خطر

15/10/2019

"عين سامية" في خطر
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال

15/10/2019

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة

15/10/2019

حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة
الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد

15/10/2019

الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد
"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا

15/10/2019

"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني