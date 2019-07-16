16/07/2019

المُقاومة الفلسطينية تُسقط طائرة تجسّس إسرائيلية

أكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية صباح اليوم تمكّنها من إسقاط طوافة تجسس وتصوير تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر، فإن الطائرة أُسقطت شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة، وهي مُسيّرة ومن نوع "كواد كابتر".

ولفتت المصادر إلى أنه تم استهداف الطائرة المُسيّرة من قبل المقاومة بعد دخولها أجواء قطاع غزة، وذلك بإطلاق النار عليها وإسقاطها.

كيان العدو أقرّ بإسقاط الطائرة في سماء قطاع غزة، وذلك بحسب ما نقلت القناة "13" الإسرائيلية.

وقالت القناة "13" إن مسلّحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه طوافة التصوير الإسرائيلية ما أدى إلى سقوطها داخل القطاع، مشيرة إلى أن الطوافة الإسرائيلية المُخصّصة لأعمال التصوير موجودة الآن بيد القوات الفلسطينية بقطاع غزة.





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