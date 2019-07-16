العالم

هل يكون الانسحاب الإماراتي من اليمن مقدمة لإنهاء العدوان؟

16/07/2019

هل يكون الانسحاب الإماراتي من اليمن مقدمة لإنهاء العدوان؟

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن العدوان السعودي على اليمن يشكل خطرا على المنطقة، ولا يمكن الانتصار فيه، وقالت إن الانسحاب الإماراتي من اليمن يجب أن يشكل قدوة للأطراف الأخرى المعنية، مشيرة إلى رغبة الإمارات منذ فترة في الانسحاب، فيما أعطى اتفاق وفق إطلاق النار في الحديدة أبو ظبي الحجة لتنفيذ نيّتها.

الصحيفة لفتت إلى أن المحادثات حول الحديدة تمهّد "لمحادثات سلام حقيقية"، إذا ما حذت أطراف أخرى–خاصة السعودية– حذو الإمارات، وتابعت "القصف السعودي حوّل اليمن إلى بلد غير صالح للعيش"، متحدّثة عن أن هناك عشرات آلاف القتلى المدنيين، فضلا عن النقص في الطعام والأدوية.

الصحيفة لفتت الى ما وصفته بـ"الاشمئزاز الأميركي المتزايد" من العدوان على اليمن، وقالت إن ذلك قدّم حافزا إضافيا للإمارات كي تنأى بنفسها عن الصراع، وشدّدت على أن الحل الوحيد يتمثل باتفاق سلام، عبر التفاوض بين اليمنيين حول مشاركة السلطة والموارد، وقالت إنه يتوجب على السعودية التوصل إلى اتفاق مع "أنصار الله" لوقف الهجمات العابرة لحدود السعودية بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ.

الصحيفة أضافت أن اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة يخلق منصة ليس فقط لحماية الحديدة وإنما أيضا للبدء بمفاوضات توصِل إلى إتفاق وقف إطلاق نار شامل، كما قالت إن الانسحاب الإماراتي من الحُديدة يجب أن يشكل خطوة تشجيعية لليمنيين تدفعهم للتركيز على كيفية إنهاء الحرب.

وخلصت "نيويورك تايمز" الى أن الانسحاب الإماراتي يمكن أن يشكل قوة دفع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كي تصبح جزءا من الحل للعدوان على اليمن بدلًا من أن تقوم بتمكين هذه الحرب وتسعير لهيبها.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني