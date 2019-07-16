العالم

ظريف: خيار إيران هو المقاومة ولن يكون أحد في المنطقة بمأمن إن وقعت الحرب

16/07/2019

ظريف: خيار إيران هو المقاومة ولن يكون أحد في المنطقة بمأمن إن وقعت الحرب

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه في حال وقعت الحرب فلن يكون أحد في المنطقة بمأمن منها، مشيرا أن خيار إيران هو المقاومة أمام أي ضغط، ولكن لو كانت واشنطن تبحث عن سبيل للخروج بماء الوجه من الأوضاع الراهنة فهو متاح لها.

وفي حوار أجرته معه قناة "إن بي سي"، أمس الاثنين، قال ظريف: "لا نسعى وراء التوتر، ولكن لو جرى الاعتداء علينا فإننا لا نتردد أبدا في الدفاع عن أنفسنا"، مضيفا أن الولايات المتحدة حرمت نفسها من السوق الإيرانية، إلا أن هذه السوق مفتوحة أمام الشركات الأمريكية.

وأشار ظريف إلى أن إيران ستبيع نفطها لكنها لا تبيع شرفها أبداً، لافتا إلى أن الاتفاق النووي حظي بموافقة المجتمع الدولي ومن ضمنه الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أنه ليس مهماً أن المفاوض كان الحكومة الأميركية السابقة لأن الاتفاق كان مع دولة أمريكا.

وتابع الوزير الايراني قائلا "لو وقعت الحرب فلا اتصور أن يكون أحد في مأمن منها في منطقتنا، اسمحوا لنمنع وقوع الحرب، فلا أحد بحاجة إلى الحرب"، مستشهدا بكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال منذ فترة قصيرة "لم تكن تفصلنا عن الحرب سوى 10 دقائق"، مؤكدا "لو كانوا قد قاموا بإجراء ما ضد إيران فإنها كانت ستدافع عن نفسها".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يزور نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة.

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