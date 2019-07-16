16/07/2019

سلاح الجو الإسرائيلي يخطّط لبناء مئات الملاجئ الخاصة بالطائرات

أفاد موقع القناة 12 الإسرائيلي أن موقع المناقصات التجارية الفدرالية الأميركية "FBO" نشر مناقصة بيّنت أن سلاح الجو الاسرائيلي يخطّط لبناء مئات ملاجئ إضافية لطائراته الحربية قريبًا، بما في ذلك الطائرات المراوغة، وذلك على خلفية تهديد الصواريخ والقذائف الصاروخية على "إسرائيل" من إيران ولبنان وغزة.

وبحسب الموقع، يبدو أنّ المسؤولين في كيان العدو مدركون لحقيقة أنّ قواعد سلاح الجوّ ستشكّل أهدافًا للقذائف الصاروخية في العمليات المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنّ طائرة غير موجودة في الجو قد تتحوّل لهدف سهل.

ووفق المناقصة التي نُشرت، فإن مقاولين أميركيين لديهم خبرة، دعوا لتقديم اقتراح للمناقصة التي ستشمل بناء مخازن تحت الأرض، والتقدير يتحدّث عن المئات منها.

وحسب المناقصة أيضَا، فإنّ سلاح الجو الإسرائيلي يرغب ببناء 1.900 متر مربع لأسقف من أجل تصليح وصيانة طائرات، و1.140 مترًا مربعًا لمبانٍ خاصة بالمكاتب الجديدة و5.600 متر مربع لمباني تشمل التخزين العام.

وقدّر التقرير أن اقتراح العمل يكلف في المرحلة الأولى 10 ملايين دولار، وسيتم اختيار المقاولين من قبل سلاح الهندسة الأميركي الذي سيكون مسؤولًا عن المشروع وسيراقب الأعمال.

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