15/07/2019

الشيخ نعيم قاسم يستقبل وفدًا من علماء وفاعليات عكَّار: لبنان يعاني من أزمة بنيوية

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفدا من علماء وفاعليات قرى عكَّار برئاسة الشيخ مؤمن الرفاعي، الذي جاءَ مهنئاً قيادةَ حزب الله بمناسبة انتصار تموز 2006، إذ عرض لسماحته دعمَه للمقاومة في ذكرى تموز، شاكيًا إهمال المنطقة على صعيد الوظائف والخدمات.

من جانبه، شكرَ الشيخ قاسم الوفد على مباركته، وأكدَ أنَّ نصر تموز هو نصرٌ لكلِّ من ساهم فيه وأحبَّه ودعمه، هو نصر اللبنانيين الحريصين على الوحدة والتحرير.

وأضاف الشيخ قاسم أن لبنان يعاني من أزمةٍ بنيوية، وإذا أردنا إنصاف المواطن يجبُ أن تحلَّ المؤسسات الوطنية محلَّ الخيارات الطائفية، ومن أهمها مجلس الخدمة المدنية حيث تجري الإمتحانات فينجح أصحابُ الجدارة والكفاءة.

ورأى الشيخ قاسم أنه من حقِّ كلِّ مواطنٍ أن يحصل على الخدمات الاجتماعية وإصلاح البنية التحتية، و"سنعمل لتكون على قاعدة الإهتمام بالمناطق الأكثر حرماناً كعكار وبعلبك الهرمل وغيرها، وسنقترحُ أن توزَّعَ المشاريع على قاعدة الحاجة وليس على القاعدة الطائفية حصراً لتعزيز اللُّحمة بين المواطنين وليشعروا أنَّهم في وطنٍ واحد".

واختتم الشيخ الرفاعي قائلاً إنّه لا خلاص لمعاناة الناس إلا بالمقاومة الإسلامية التي تجلب النَّصر والعزّة والمكانة للمحرومين والمستضعفين، مؤكداً أنَّهم يعملون بهذا النَّهج في عكار والمنية لتكون البيئة حاضنةً دائماً لثقافة المقاومة.

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