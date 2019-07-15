الخليج

الكويت تدعو "العربية" للاعتذار منها بعد إساءة إحدى مذيعاتها لها

15/07/2019

الكويت تدعو "العربية" للاعتذار منها بعد إساءة إحدى مذيعاتها لها

أثارت المذيعة السعودية في قناة "العربية" سارة دندراوي استياء الكويتيين بسبب ذكرها الكويت بطريقة ساخرة أثناء حديثها عن تخفيض أسعار الخمور في قطر، قائلة "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

وزارة الإعلام الكويتية رفضت في بيان لها "إقحام الكويت، بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها"، مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة في قناة "العربية" السعودية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها".

وشددت الوزارة الكويتية على أن "الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة".

وأشارت إلى "حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات وشددت على أنها قامت باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة "العربية" ومكتبها في الكويت وطالبتها بتضحيح الخطأ وتداركه فورا"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وأكدت وزارة الإعلام الكويتية أنها "تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني، ولا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصفّ الخليجي".

كذلك أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن وزارة الإعلام تواصلت مع مكتب العربية بالكويت.

وأضاف في تصريح له أن ما حدث كان خطأ جسيمًا يستدعي ويستوجب من الآخوة في قناة العربية أن يبادروا ويسارعوا في تقديم اعتذار لتصحيح ما بدر منهم، باعتبار أن الكويت عملت، وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي، وتابع ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها لتحقيق الوحدة في الموقف الخليجي وتماسك بين أبنائها، لافتا إلى أن الكويت تبذل جهودا متواصلة، وتدعو دائمًا وباستمرار لإيقاف هذه الحملات الإعلامية، وإلا ندفع بها بأن تسيء وتمس العلاقات الأخوية.

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