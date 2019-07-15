العالم

التيار الكهربائي يعود إلى عشرين قرية في ريف الحسكة

15/07/2019

التيار الكهربائي يعود إلى عشرين قرية في ريف الحسكة

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة في سوريا التيار الكهربائي إلى عدد من قرى ريف ناحية تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وذلك بعد إجراء الصيانة للشبكة الكهربائية وإعادة تركيب أعمدة كهربائية بدلاً من المتضررة جراء الحرائق.

وبيّن مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة في تصريح لوكالة "سانا" أنه جرت إعادة التيار الكهربائي لنحو عشرين قرية في ريف ناحية تل حميس بعد إجراء الورشات الفنية صيانة للشبكة الكهربائية وتأمين الأعمدة وتركيبها بدلاً من المتضررة نتيجة الحرائق، مؤكدًا أن ورشات الشركة الفنية تعمل في الوقت ذاته على إعادة التيار الكهربائي لعدد من المناطق في أرياف المحافظة التي تضررت الشبكات الكهربائية فيها نتيجة الحرائق في أقرب وقت ممكن.

وأشار العكلة إلى أنه تضرر منذ يومين ما يقارب 30 عامودًا حاملًا للشبكة الكهربائية في ريف القامشلي، مؤكدًا وجود صعوبة في تأمين الأعمدة البديلة نتيجة سرقة مخازين الشركة من قبل المجموعات الإرهابية خلال السنوات الماضية.

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