رياضة

برشلونة يقدم غريزمان وفالنسيا يضم نجم سلتافيكو

15/07/2019

برشلونة يقدم غريزمان وفالنسيا يضم نجم سلتافيكو

قدم نادي برشلونة الإسباني لاعبه الفرنسي الجديد انطوان غريزمان لوسائل الإعلام والجمهور.
وقدم غريزمان 28 عامًا في ملعب الكامبنو بعد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيعه عقدًا لمدة خمس سنوات بشرط جزائي يبلغ 800 مليون يورو.
وسيرتدي هداف اتلتيكو مدريد السابق الرقم 17 في صفوف بطل إسبانيا.

فالنسيا يضم نجم سلتافيكو
من جهته، توصل نادي فالنسيا لاتفاق مع مواطنه سلتافيكو الإسباني لضم مهاجمه ماكس غوماز بصفقة بلغت 50 مليون يورو لصاحب ال22 عامًا وتعد قياسية في تاريخ الخفافيش.
ووقع غوماز على عقد يمتد لخمس سنوات مع قيمة شرط جزائي تبلغ 140 مليون يورو.

إسبانيا تسحق أرمينيا في بطولة أوروبا للشباب
وكان المنتخب الإسباني لما دون 19 عامًا سحق مضيفه الأرميني بأربعة أهداف لهدف ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة أوروبا للشباب.

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