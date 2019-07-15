15/07/2019

استخدامات مُختلفة للملح..

نشر موقع "أف بي ري" الروسي تقريرًا يُبيّن طرقًا جديدة لاستخدام الملح لا تقتصر فقط على الطهي، وهذه أبرزها:

تنظيف الزهور الاصطناعية

الغبار لا يلوث المباني فحسب، بل يتكدس أيضا على الزهور الاصطناعية داخل المنازل، التي لا ينصح بغسلها لما لذلك من تأثير على مظهرها.

ويساعد الملح على تنظيف الزهور الاصطناعية، وللقيام بذلك يجب وضع الزهور الاصطناعية على ورقة كبيرة من ثم رشها بقليل من الملح ووضعها في كيس، ونفضها بقوة لضمان سقوط الغبار والملح عن الزهور.

بديل لمعجون الأسنان

يتفاجأ البعض أحيانا بانتهاء معجون الأسنان، مما قد يدفعهم للذهاب إلى العمل دون تنظيف أسنانهم، الأمر الذي يسبب لهم إحراجًا كبيرًا.

ولتجنب الوقوع في موقف مماثل، يوصى بغمس فرشاة الأسنان بكمية قليلة من الملح وتدليك الأسنان بها.

إطالة صلاحية فرشاة الأسنان

الكثيرون يستخدمون فرشاة الأسنان يوميًا وأحيانا أكثر من مرة في اليوم، مما يعرضها للماء كثيرًا ويسرع بانتهاء صلاحية شعيراتها.

وللحفاظ على الفرشاة، يوصى بغمسها في محلول ملحي مركز قبل استخدامها الأول.

محاربة التهاب الحلق

للتخلص من التهاب الحلق يوصى بإذابة كمية قليلة من الملح في كوب ماء دافئ، ثم يستخدم هذا المحلول للمضمضة لثوان قليلة.

تمييز البيض الطازج

يعتبر الملح من الوسائل المنزلية التي تساعد على التحقق مما إذا كان البيض طازجًا. وللتحقق من ذلك يوصى بوضع البيضة في كوب من الماء يحتوي على ملعقتين من الملح، فإذا استقرت البيضة في قاع الكوب فذلك يشير إلى أنها لا تزال صالحة للاستهلاك، أما في حال طفت على السطح فيوصى بعدم استخدامها.

التخلص من القشرة

يحتوي الملح على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله علاجا مثاليا للقشرة. وللتخلص من هذه المشكلة، من الضروري تبليل الشعر ورش القليل من الملح عليه، وتركه لمدة لا تتعدى خمس دقائق، ومن ثم غسله وفقا للطريقة المعتادة.

علاوة على ذلك، من الضروري إعادة تطبيق العملية لضمان اختفاء القشرة نهائيًا وتسريع نمو الشعر بشكل طبيعي.

إزالة الجليد

يمكن استخدام الملح لإزالة الجليد من على الزجاج، وذلك بمسح الزجاج بقطعة قماش مبللة بمحلول ملحي مركز.

تحديث لون الملابس القديمة

مع مرور الوقت، تؤثر عمليات الغسل المتكررة سلبًا على جودة الملابس، مما يجردها من لونها الطبيعي. لذلك، ينصح باستخدام الملح لجعل الأقمشة تبدو دائما جديدة.

ولتلميع الملابس الباهتة، يتم وضع حوالي ربع كوب من الملح في حوض من الماء الدافئ، ثم نقع الملابس في المحلول الملحي لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة، وشطفها بعد ذلك بالماء البارد بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة الملح إلى آلة غسل الملابس قبل تشغيلها.

تنظيف حوض الأسماك

تتسخ جدران حوض الأسماك بشكل يؤثر في حياة الكائنات التي تعيش داخله.

يمكنك التخلص من هذه المشكلة باعتماد حيل بسيطة، أبرزها مسح الحوض بقطعة قماش مبللة بمحلول ملحي.

تسليك الأحواض المسدودة

يلجأ البعض لشراء مواد كيميائية باهظة الثمن لتنظيف الحوض المسدود، دون علمهم أن هناك وسيلة فعالة وغير مكلفة تساعد على حل المشكلة. يوصى بوضع نصف كوب من الملح في الحوض وتركه لبضعة ساعات ثم تنظيفه بالماء الدافئ للحصول على نتيجة مثالية، علمًا أن الملح يعمل على تفتيت الدهون وإزالة الملوثات الأخرى والرائحة الكريهة للحوض.

إقرأ المزيد في: منوعات