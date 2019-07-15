لبنان

عصابة دولية لتهريب حبوب الكبتاغون في قبضة قوى الأمن

15/07/2019

عصابة دولية لتهريب حبوب الكبتاغون في قبضة قوى الأمن

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه ضُبط في مطار بيروت الدولي – عبر الشحن الجوّي - كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدّرة (حوالي /40/ ألف حبّة) موضبة داخل 6 طاولات خشبية، ومعدّة للتهريب الى إحدى الدول العربية.

وأشارت الى أن المضبوطات أحيلت الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق.

وتابعت: "نتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، ومن خلال الدراسات والتحاليل التي قام بها المحققون في المكتب المذكور، توصلوا الى معرفة مكان أفراد شبكة التهريب الدولية المسؤولة عن العملية، مُتّخِذةً من إحدى الشقق السكنية البعيدة عن الشبهات في محلة الجيّة - الشوف، مقرًا لها"، مضيفةً: قامت قوة من المكتب بمؤازرة من المجموعة الخاصة، بمداهمة المكان وتوقيف خمسة من أفراد العصابة داخل الشقة، وهم:

ع. ع. (مواليد ١٩٨٩، سوري)
ط. ع. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري)
ه. خ.  (مواليد ١٩٩٥، سوري
 م. خ. (مواليد عام ١٩٩٣، سوري
 ف. ع. (مواليد عام ١٩٧٦، سوري)

وقالت: "تم ضبط الأدوات التي استعملت في حفر الطاولات لتعبئة حبوب الكبتاغون، إضافةً الى ضبط لصقات بلاستيكية كانت ستُستعمل في عملية تهريب لاحقة".

واضافت: "كما جرى ضبط شريحة الخط الخلوي الذي استخدم في عملية التهريب، وبيان قيد لبناني مزوّر بحوزة أحدهم، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، بالاشتراك مع السوري م.ع (مواليد عام ١٩٩٦) الذي غادر لبنان مباشرةً  بعد ضبط عملية التهريب".

وبحسب المديرية، التحقيق جارٍ بإشراف القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، بالتنسيق مع السلطات الدولية المختصة.

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