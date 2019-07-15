15/07/2019

إنجاز أولى خطوات تجديد قبة مرقد الإمام الحسين (ع)

أعلن رئيس اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة حسن بلارك عن استكمال العمل في مشروع تشييد القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين (ع) ونقلها إلى كربلاء المقدسة في العراق.

وقال بلارك في تصريح إنه "وبالتزامن مع ذكرى مولد الإمام علي الرضا (ع)، فقد تمّ اتخاذ الخطوة الأولى لنقل وتركيب القبة الجديدة لمرقد الإمام الحسين (ع) من قبل اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة فرع كرمان".

وأضاف إن المهندسين الإيرانيين قدموا ضمانات تقوم على مقاومة القبة التأثيرات المناخية وغيرها على مدى 300 إلى 400 عام، مشيرًا إلى تمتعها بإمكانية الفتح والغلق.

وتابع أنه "تم تصنيع القبة المذكورة على أيدي المهندسين الإيرانيين"، مشيرًا إلى اجتيازها مراحل عديدة تتمثل بصنع الهيكل المعدني واللبنات النحاسية المطلية بالذهب ومن ثم نقلها إلى كربلاء المقدسة.

ولفت إلى أنه تم التمهيد لنقل القبة وتركيبها في كربلاء المقدسة، مضيفًا أنه تم ربط أجزاء هيكل القبة بواسطة البراغي، والى استخدام تقنية خاصة لطلاء القبة الجديدة بالذهب تمنعها من الاحتكاك وتزيد مقاومتها للظروف المناخية القاسية في العراق على مدى 50 عامًا على الأقل، مشيرًا إلى اعتماد اللجنة على الجامعات الإيرانية في استخدام التقنية المذكورة.

وختم قائلًا إنه بالتركيز على وجهات نظر علماء الدين بشأن الاحتفاظ بالقبة القديمة وللحفاظ على التراث التاريخي فقد سعت اللجنة إلى تركيب القبة الجديدة فوق القديمة.

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