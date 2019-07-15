عين على العدو

إنفجار في مصنع عسكري اسرائيلي قرب "تل أبيب"

15/07/2019

إنفجار في مصنع عسكري اسرائيلي قرب "تل أبيب"

دوّى انفجار في مصنع "تاعس معرخوت" الخاص بإنتاج قنابل الغاز في مستوطنة "رمات هشارون" القريبة من "تل أبيب" في الأراضي المحتلة، وفق ما أفاد موقع "والاه" الاسرائيلي.

"والاه" أشار الى أن التحقيق يجري لمعرفة أسباب الحادثة، وذكر أن التفجير وقع في الغرفة التي يتم فيها تخزين قنابل دخانية.

وأوضحت مصادر في طوارئ المصنع أن طواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة الكاملة على الإنفجار الذي لم يؤدِ الى وقوع إصابات.

مراسل القناة 13 أور هلر قال في هذا السياق إن خطأً تقنيًا حصل في آلة خط إنتاج للمنتجات الدخانية.

وأفيد من "بلدية هرتسيليا" أن "الأرض التي أُخفيت فيها طوال سنوات قذائف، مواد متفجرة، مواد كيميائية وإشتعالية، من المتوقع أن تشتعل بدون أي إنذار مسبق".

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