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#صيف_الانتصارات
15/07/2019
بثينة عليق: الشهداء هم الحاضرون دومًا
إقرأ المزيد في: #صيف_الانتصارات
24/08/2019
التحرير الثاني: الدور العسكري للامين العام.. وتفاصيل التنسيق التام بين المقاومة والجيش
23/08/2019
اللواء حسن حسن لـ"العهد": جبهات المواجهة واحدة بين سوريا وحزب الله
20/08/2019
"ان عدتم عدنا".. "العهد" يوثق بيانات الاعلام الحربي يومًا بيوم
20/08/2019
في ذكرى "التحرير الثاني".. وفيق صفا يكشف لـ"العهد" عن رسائل الأسرى وقائد الجيش للسيد
19/08/2019
السيد نصر الله في ميدان التحرير الثاني.. تفاصيل لقائه بضباط المقاومة الإسلامية
18/08/2019
سقوط الامارة تحرير ثانٍ كي لا ننسى..
التغطية الإخبارية
22:51
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
22:45
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
22:42
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
22:35
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
22:26
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني