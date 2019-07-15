15/07/2019

استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، عن استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان: يستمر شحن معدات منظومة "إس400"، وفي هذا الإطار هبطت طائرة ثامنة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الجمعة عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

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