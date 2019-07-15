العالم

استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة

15/07/2019

استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، عن استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان: يستمر شحن معدات منظومة "إس400"، وفي هذا الإطار هبطت طائرة ثامنة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الجمعة عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني