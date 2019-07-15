لبنان

إرسلان: المجلس العدلي حقّ ومنفتحون على أيّ مبادرة

15/07/2019

إرسلان: المجلس العدلي حقّ ومنفتحون على أيّ مبادرة

غرّد رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "للرجال مواصفات المروءة والشهامة والشجاعة والصدق والأمانة والوفاء والاخلاص والأخلاق في التحالف أو في الخصومة، ليس من طباع الرجال الغدر والخيانة والكذب والجبن والطعن بالظهر والمتاجرة بدم العباد، المجلس العدلي حق".

وأضاف "حق شهدائنا سيؤخذ.. واستباحة الساحات والمناطق ولّى.. والناس من الكيد والحرمان تحرّروا.. والتسلّط انتهى.. وبناء دولة ضمن الدولة سيواجَه.. والعيش بكرامة وحرية وأمان لكل انسان في الجبل سيُفرض.. وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها كاملة في الأمن والقضاء وإلا الآتي سيكون أعظم".

وتابع "شاكرين دور فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحرص دولة الرئيس نبيه بري ودور اللواء عباس ابراهيم ويدنا ممدودة ومنفتحون على أيّة مبادرة قائمة على الأسس التي ذكرناها".

وكان إرسلان قد أكد أنه مستعدٌ لإبداء المرونة إنما تحت سقف إحالة جريمة ​قبرشمون​ الى ​المجلس العدلي​، مشددًا على أن "مسألة الإحالة خط أحمر والتراجع عنها غير وارد بالنسبة إليه".

ولا تزال تداعيات حادثة قبرشمون مستمرة، في انتظار استكمال المساعي التي يقوم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بهذا الصدد.

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