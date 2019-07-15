لبنان

فنيش: لرفض أيّ بند ضرائبي يمسّ ذوي الدخل المحدود

15/07/2019

فنيش: لرفض أيّ بند ضرائبي يمسّ ذوي الدخل المحدود

دعا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إلى الإسراع في معالجة حادثة قبرشمون لتعود الحكومة في جو من الهدوء والتعاون وتقوم بواجبها لتصحيح الوضع المالي وإعادة رسم السياسات الملائمة لوضع البلد، وليشعر اللبنانيون أن هناك سياسات تلائم ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

كلام الوزير فنيش جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة بافليه الجنوبية، بحضور عوائل الشهداء، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الاهالي.

وشدد الوزير فنيش على ضرورة إقرار الموازنة وعدم الموافقة على أي بند ضرائبي يمس بذوي الدخل المحدود أو المتوسط، ومعالجة الهدر في الانفاق ومكافحة الفساد، معتبرًا أن ذلك يتطلب سياسات طويلة الأجل وهو ليس أمرًا سهلًا ولكننا لن نتهاون في متابعة ما التزمنا به، وسنكمل طريقنا في تحمل مسؤولياتنا الداخلية كممثلين عن الناس من أجل مصلحتهم.

وتابع: " سنستمر في الدفاع عن قضايا ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال رسم سياسات اقتصادية تعنى بقطاعات الانتاج، كما لسائر القطاعات الملائمة لاقتصادنا، ولكن في القطاعات التي تنشئ فرص عمل، وتحقق نموًا حقيقيًا فعليًا ليس مجرد أرقام، وإنما نموًا يقاس بمقدار ما يتحقق للناس من مساهمة في الناتج المحلي من توزيع عادل للثروة واستفادة من الموارد الطبيعية".

واردف: "ليس من المنطق ولا من الحكمة وليس مقبولًا في ظل كل هذه التحديات والمشكلات التي تنتظرنا أن تكون النزاعات السياسية سببًا لإلهاء المؤسسات عن القيام بدورها."

وأمل أن يجد الخريجون من الشباب فرص العمل ليستفيد الوطن من قدرات شبابه وموارده البشرية.

وأمل الوزير فنيش أن يعي الجميع خطورة الاستمرار في النزاع الذي يهدد الاستقرار أو في اللجوء إلى وسائل تمس بالسلم الأهلي.

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