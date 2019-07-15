15/07/2019

المران الأخير للمنتخب قبل اختيار التشكيلة لبطولة غرب آسيا

يخضع اللاعبون ال35 الذين اختارهم الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم للاختيار الأخير عصر الإثنين على ملعب بيروت البلدي تحت إشراف المدير الفني الروماني ليفيو جوبيتاريو الذي سينكب وجهازه الفني على اختيار تشكيلة من 23 لاعبا لتكثيف التحضير تمهيدًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا نهاية الشهر الجاري في مدينة كربلاء العراقية.

أمادو انياس إلى الدوري المصري

وكان نادي الانتاج الحربي الذي ينشط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تعاقد مع مهاجم منتخب موريتانيا ونادي السلام زغرتا السابق أمادو انياس بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

علي حلال يعتذر فهل يعود لحراسة مرمى شباب الساحل

من جهته، قدم حارس شباب الساحل المعتكف علي حلال اعتذاره من رئيس وإدارة نادي شباب الساحل على ما بدر منه من تصرفات، وذلك من خلال الإعلان عبر صفحته على "فايسبوك"، مشيرًا إلى أنه جندي في النادي ويأمل بقبول اعتذاره للعودة لحراس مرمى الفريق الذي يحب.

فهل ستقبل إدارة النادي اعتذار الحارس الذي ابتعد قبل فترة نهاية الموسم الماضي، ليعود ليكون مع زميله المميز علي ضاهر في الذود عن مرمى كتيبة محمود حمود ابتداءً من كأس النخبة؟.

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