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#انظروا_إليها_تحترق

15/07/2019

#انظروا_إليها_تحترق

"المفاجآت التي وعدتكم بها، سوف تبدأ من الآن. الآن في عرض البحر، في مقابل بيروت، البارجة الحربية العسكرية الاسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الاسرائيليين الصهاينة"، إعلانٌ تاريخي افتتح فيه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله المفاجآت التي أعدّتها المقاومة الاسلامية للعدو الصهيوني خلال عدوان تموز 2006. وبعد 13 عامًا، ما يزال الصدى يتردد مع كل تموز، #انظروا_إليها_تحترق :

#انظروا_إليها_تحترق

#انظروا_إليها_تحترق

#انظروا_إليها_تحترق

#انظروا_إليها_تحترق

#انظروا_إليها_تحترق

#انظروا_إليها_تحترق

#انظروا_إليها_تحترق

 

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