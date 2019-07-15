15/07/2019

السفير البريطاني السابق في واشنطن: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي تخريب دبلوماسي

بعد 5 أيام على استقالته وفق ما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، كشف موقع "ديلي ميل" عن رسائل سرية مسربة جديدة للسفير البريطاني السابق لدى واشنطن "كيم داروك" جاء فيها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنسحب من الإتفاق النووي مع إيران "نكاية" بسلفه باراك أوباما.

وأضاف الموقع أن السفير البريطاني وصف إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي مع إيران بـ "التخريب دبلوماسي".

وأشار الموقع الى أن كلام السفير البريطاني جاء بعد زيارة قام بها بوريس جونسون "عندما كان الأخير وزير خارجية بريطانيا" إلى واشنطن من اجل محاولة تغيير موقف ترامب حيال الإنسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

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