العالم

إلهان عمر ورشيدة طليب تردان على ترامب: أسوأ الرؤساء وأكثرهم فسادًا

15/07/2019

إلهان عمر ورشيدة طليب تردان على ترامب: أسوأ الرؤساء وأكثرهم فسادًا

ردت النائب الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجمها فيها هي وزميلتها الفلسطينية الأصل رشيدة طليب وصفت بالعنصرية، إذ رأت أنه الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا.

ودعا ترامب النائبين بالكونغرس من أصول إسلامية الى العودة لمواطنهما الأصلية، بعد انتقادات لسياساته حيال الهجرة.

وكتبت "إلهان عمر" على حسابها الرسمي بـ "تويتر": السيد الرئيس، كأعضاء في الكونغرس، فإن الدولة الوحيدة التي أقسمنا اليمين لها هي الولايات المتحدة"، وأضافت: "هذا هو السبب في أننا نكافح من أجل حمايتها من أسوأ الرؤساء وأكثرهم فسادًا ودون كفاءة، في من رأيناهم على الإطلاق".

أما النائب الأمريكية (الفلسطينية الأصل) رشيدة طليب فردت على ترامب، إذ اعتبرته بحد ذاته "أزمة"، محذرة من أن "أيديولوجيته الخطيرة هي الأزمة"، وأكدت أن "ترامب يحتاج إلى عزله".

وكان ترامب قد قال في سلسلة تغريدات نشرها أم إن هؤلاء "الديمقراطيات التقدميات" منحدرات من دول تعد حكوماتها "أسوأ وأكثر فسادا وعدم كفاءة في العالم (إن كانت لها حكومات أصلا)"، مضيفًا: "الآن يتحدثن لشعب الولايات المتحدة، وهي أعظم وأقوى دولة في العالم، بصوت عال وبضراوة حول كيفية إدارة حكومتها".

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