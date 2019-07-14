14/07/2019

انطلاق فعاليات مهرجان التسوق والسياحة الـ21 في البقاع

انطلقت فعاليات مهرجان التسوق والسياحة الـ 21 خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، برعاية رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن وبحضور النائب علي المقداد، رؤساء بلديات واتحادات مخاتير ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمدنية في قاعة اتحاد بلديات بعلبك.

الحاج حسن رأى أن لا تسوق وسياحة من دون استقرار أمني، وبمعادلة الجيش والشعب والمقاومة استطعنا أن نحقق الاستقرار منذ سنوات طويلة، واليوم ومع الجهود الأمنية التي بذلت من أجل الاستقرار حققت شيئا، لكن الامر يحتاج إلى سياسة أمنية مستدامة وعمل مستدام وليس حسب الظروف، فالسياحة والتسوق والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار تحتاج للامن بأن يكون القاعدة.

وأكد الحاج حسن أن الأمن هو من مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وعليهم تحمل المسؤولية مع تقديرنا الجهود والعطاءات التي بذلت، والمطلوب حفظ الأمن والكرامات والاعراض والأرواح وما كان يقال عن غطاء او مربعات أمنية هو ظلم وافتراء لا صحة له والدولة مطالبة القيام بدورها بحفظ الأمن.

ورأى الحاج حسن في الوضع الاقتصادي ان الأسواق الخارجية أمام منتجاتنا مقفلة سياسيا وهناك قواعد جائرة تمنعنا من التصدير او تضع رسوما لا نضعها وآن الأوان لتعديل الاتفاقيات التجارية وتصحيح الخلل وتعديل الاتفاقيات وفرض الحماية الزراعية والصناعية".

بدوره رأى النائب المقداد أن هناك صورة أعطيت للعالم وبقرار لتشويه سمعة المنطقة من لبنان في منطقة تملك اجمل المواقع الأثرية في العالم تبقى فيها السياحة خجولة.

كما ألقيت كلمات لرئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، ونائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة ورئيس نقابة المؤسسات والمحال التجارية عامر الحاج حسن، لكن الكلمات على أهمية المهرجان كدليل على حيوية ونشاط وإرادة في التعبير عن النهوض والاستمرار في كسرة التنمية.

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