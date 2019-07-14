14/07/2019

استشهاد 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين بقصف المسلحين على أحياء سكنية في حلب

استشهد ستة مدنيين وأصيب 9 آخرون بينهم طفلة بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط القصر البلدي وحيي حلب الجديدة ومنيان بمدينة حلب شمال غرب سوريا.

وأفادت مصادر في حلب بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي جددت مساء اليوم استهدافها بالقذائف الصاروخية حيي حلب الجديدة ومنيان ما تسبب باستشهاد ستة مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل جرحى الاعتداءات الإرهابية إلى مشفيي الرازي والجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

وكان مراسل سانا ذكر في وقت سابق اليوم أن إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية للمحافظة اعتدوا على المدينة بقذيفة صاروخية سقطت في محيط القصر البلدي ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان.

وبين المراسل أنه تم نقل الطفلة إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج.

وتنتشر في قرى بريف حلب الغربي وفي حي الراشدين عند الأطراف الغربية للمدينة مجموعات إرهابية تتلقى الدعم من النظام التركي وتعتدي بالقذائف على المدينة والمناطق المجاورة ما تسبب باستشهاد وجرح العشرات خلال الأشهر الأخيرة.

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