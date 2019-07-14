14/07/2019

حمادة: خلال مناقشة الموازنة سنكون أمناء لما رفعناه من شعارات متعلقة بالفقراء

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبهاب حمادة أننا على أبواب الجلسة العامة لمناقشة الموازنة سنكون أمناء لما رفعناه من شعارات متعلقة بالناس والفقراء وذوي الدخل المحدود ، داعيًا كل المكونات لانتهاج هذا النهج ، محذرًا من ان تمرر أمور تضر بالناس ، من خلال اجماع هنا أو اتفاق هناك.



وخلال الاحتفال الذي أقيم في حسينية بلدة الكواخ بمناسبة الذكرى السنوية للشهيدين محمد وصالح الهق أضاف حمادة بأنه لا يمكن لأحد أن يحشرنا في زاوية ما ، وإلا فليحذروا صوت وحركة الناس التي اذا قالت كلمتها فإن لها وقع سيطال كل السياسيين والمكونات في هذا البلد.

وحول جلسات مناقشة الموازنة في لجنة المال قال حمادة :"إن هناك الكثير من المواد التي طالتها يد التعديل إنسجامًا مع المبادئ والرؤى التي يحملها حزب الله ، رغم الواقع الاقتصادي والنقدي ، ورغم اننا نعلم يقينا أن الظرف الاقتصادي الذي نعيشه يحتاج الى كثير من الاصلاحات".

وأضاف "كنا محكومين بذوي الدخل المحدود ومصلحة المواطنين وليس فقط ضمن شريحة معينة ، انما حاولنا بقدر المستطاع في الاماكن التي تضر باللبنانيين ، ومنها مثلا الجامعة اللبنانية ، حتى لا تشمل مادة وقف التوظيف أساتذة الجامعة اللبنانية ، لانها ستكون في خطر ، وبالتالي سوف يكون أبناؤنا في خطر ، لأنها جامعة الفقراء من اللبنانيين.

وختم حمادة محذرًا من أن يريد الضرر بالجامعة اللبنانية ، قائلاً: "ليستثمر في مكان خاص وإلا فسنكون له بالمرصاد".

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