14/07/2019

قماطي من الريحان: هناك حرب اقتصادية تشن على لبنان علينا مواجهتها وسننتصر

اعتبر الوزير محمود قماطي ان العقوبات الامريكية الاخيرة هي حرب اقتصادية لدفع المقاومة للاستسلام، مشددًا على ان حزب الله قوة امنية وسياسية وشعبية الى جانب الجيش، ولن ينجر الى اي مهاترات، بل يريد بناء وطن.



وأكد قماطي خلال اطلاق مهرجان "رحيق جبل الريحان عسل وصنوبر" الذي اقامه اتحاد جبل الريحان وجهاد البناء ونقابة النحالون في الجنوب في الباحة الخارجية لمغارة الريحان ،على مواجهة كل المؤامرات التي تُنسج لنا سواء الاقتصادية، الامنية ، العسكرية، السياسية، او تلك التي تحاك على الصناعة والزراعة" مشددًا على ضرورة الخوض في كل تلك المجالات لتنميتها حتى نكون أقوياء في مواجهة اي مؤامرة تستهدف وطننا".

ولفت الى ان هناك عدوان جديد يشن على لبنان اسمه العدوان الاقتصادي. وبعدما فشلوا في العسكر والامن يريدون ان يشنوا حرباً اقتصادية. ولا نسميها عقوبات، بل حرب يريدون من خلالها ان تستسلم المقاومة وتتراجع عن مشروعنا المقاوم، ونؤكد لهم أن هذا لم ينجح، وكما انتصرنا في تموز 2006 سننتصر الآن.

ودعا قماطي لمعالجة ازمات الوطن بدءًا من الكهرباء الى معالجة ازمة النفايات وصولا الى ملف النفط والغاز، وانجاز الموازنة لتحريك العجلة الاقتصادية.

واشار الى ان امريكا "تأتي في هذا الوقت لتخريب الاتفاق عبر دايفيد ساترفيلد وقبله بومبيو وزير خارجية امريكا، الذي حاول تحريض اللبنانيين على حزب الله ومنعه من ان يصبح اقوى داخل مؤسسات الدولة".

كما اكد" ان حزب الله يصادق الجميع ويتجاوز الاشكالات السياسية مع الجميع "،

وشدد على" اننا نركز على التواصل والتفاهم وحل مشكلات البلد، هذا في الوقت الذي تسعى فيه امريكا الى زعزعة الاستقرار"، مضيفًا "نحن قوة سياسية شعبية الى جانب الجيش اللبناني لمواجهة الاخطار الداهمة على الوطن وفي الداخل نريد بناء وطن".

إقرأ المزيد في: لبنان