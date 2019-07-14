14/07/2019

الشيخ قاسم: إيران أثبتت جدارتها في قيادة محور المقاومة ودعم شعوب المنطقة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الولايات المتحدة اليوم تستخدم ضدنا العقوبات الإقتصادية وهذا عدوان حقيقي ويستخدمون ضدنا العدوان السياسي أيضاً، وما استهداف النواب بالعقوبات الإقتصاديّة إلّا عبارة عن استهداف لممثلي الشعب.

وخلال حفل تأبيني اقيم في النادي الحسيني في بلدة حومين التحتا، تساءل الشيخ قاسم ما الذي تريدونه؟ تريدون فرض آرائكم، فلا يمكنكم أن تفرضوا آراءَكم علينا، وأضاف "لو وضعتم نوّاباً أو مسؤولين أو حزباً أو أي شيء ضمن لائحة العقوبات والضغوطات فهذا سيزيدنا عزيمة وسيجعلنا نفكر كيف ننتصر في هذه المعركة وهذا العدوان الذي تقومون به في محاولة الضغط على المقاومة وجمهورها".

وأشار الشيخ قاسم إلى "أن اليوم كل العالم مشغول بما يجري في المحاولات المتكررة للإعتداء الأميركي على إيران.. فماذا فعلت إيران ليعتدوا عليها ولتكون محلّ هذا الضغط الكبير؟ إيران أثبتت جدارتها في قيادة محور المقاومة ودعم شعوب المنطقة وتأييد المقاومة، واستطاعت أن تحقق إنجازات كثيرة واستطاع المقاومون أن يحققوا إنجازات كثيرة في المنطقة".

الشيخ قاسم ختم كلامه بقالول "لولا إيران ودعمها لما انتصرت المقاومة في لبنان، ولما كبتت هذا الثبات المقاومة في فلسطين، ولما انتصرت سوريا في مواجهة المخطط، ولما تمّ تحرير العراق، ولما صمد اليمن"، مشيراً إلى أن كل شعوب المنطقة مدينة بكرامتها ومعنوياتها لهذا الدعم الكبير الذي قدمته الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني(قده) ومن بعده الإمام الخامنئي (حفظه الله).

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