14/07/2019

حريق كبير يأتي على بسطات الفقراء وبعض المحال عند جسر أبو علي بطرابلس

اندلع حريق كبير في سوق مشروع سقف النهر عند جسر ابو علي في طرابلس، فجر الأحد، وأدى الى احتراق عدد كبير من المحال المسقوفة والبسطات الموجودة ضمن المشروع.

وتمددت ألسنة اللهب بشكل سريع لتطال عددا من المحلات التجارية، وقد سارعت عناصر الدفاع المدني لاخماد النيران التي اشتعلت لمدة ساعتين.

وعملت سيارات الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء وبلدية طرابلس والدفاع المدني، وورش البلدية والأهالي على اخماد النيران التي أتت على معظم محال السوق مخلفة اضرارا كبيرة.

الأهالي طالبوا الجهات المختصة إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق، ليصار بالتالي إلى إتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

إشارة إلى ان هذا السوق يشكل مصدر الدخل الوحيد لكسب القوت اليومي لعدد من العائلات الفقيرة في طرابلس، الذين يعتمدون على البسطات من الخضار إلى الثياب المستعملة وغيها من السلع رخيصة الثمن.

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