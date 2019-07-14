لبنان

حريق كبير يأتي على بسطات الفقراء وبعض المحال عند جسر أبو علي بطرابلس

14/07/2019

حريق كبير يأتي على بسطات الفقراء وبعض المحال عند جسر أبو علي بطرابلس

اندلع حريق كبير في سوق مشروع سقف النهر عند جسر ابو علي في طرابلس، فجر الأحد، وأدى الى احتراق عدد كبير من المحال المسقوفة والبسطات الموجودة ضمن المشروع.

وتمددت ألسنة اللهب بشكل سريع لتطال عددا من المحلات التجارية، وقد سارعت عناصر الدفاع المدني لاخماد النيران التي اشتعلت لمدة ساعتين.

وعملت سيارات الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء وبلدية طرابلس والدفاع المدني، وورش البلدية والأهالي على اخماد النيران التي أتت على معظم محال السوق مخلفة اضرارا كبيرة.

الأهالي طالبوا الجهات المختصة إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق، ليصار بالتالي إلى إتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

إشارة إلى ان هذا السوق يشكل مصدر الدخل الوحيد لكسب القوت اليومي لعدد من العائلات الفقيرة في طرابلس، الذين يعتمدون على البسطات من الخضار إلى الثياب المستعملة وغيها من السلع رخيصة الثمن.

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني