14/07/2019

القائد العام للجيش الايراني: قواتنا ليست دفاعية فقط.. وسيكون ردها مدمرا على اي اعتداء

أكد القائد العام للجيش الايراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، ان ايران لم ولن تكون البادئة بأي حرب، الا أنها لا تعتمد الدفاع فقط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة للبلاد تتسم بقوة هجومية مدمرة وسيكون ردها مدمرا على اي اعتداء.

وفي كلمته خلال مراسم الاستعراض الصباحي للواء 25 من قوات الردع السريع الخاصة بالقوة البرية للجيش في تبريز شمال غرب إيران، اليوم الاحد، لفت موسوي إلى أن الظروف العالمية اليوم تحتم علينا الاستعداد اكثر فاكثر.

واضاف ان العدو يقوم بوضع الخطط الشيطانية منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية، معلنا الاستعداد الكامل على الصعيد الوطني والعسكري لمواجهة جميع المكائد.

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