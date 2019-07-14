فلسطين

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة ويفرغه من محتوياته

14/07/2019

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة ويفرغه من محتوياته

اقتحمت شرطة الاحتلال فجر الأحد مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك وشرعت بتفريغ محتوياته.

 وقال فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، إن "أفرادا من شرطة الاحتلال اقتحموا مصلى "باب الرحمة" قبل موعد صلاة الفجر، وأخرجوا منه السواتر الخشبية المخصصة لفصل صفوف الرجال عن النساء داخل المصلى، وخزانة الأحذية، وقاموا بوضعها على بعد عدة أمتار من المصلى".

وحذر الدبس من خطورة الاقتحامات المتكررة للمصلى وإخراج بعض المحتويات الضرورية منه.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إخراج بعض محتويات مصلى "باب الرحمة"، وأعيدت مكانها داخل المصلى، فيما فتحت دائرة الأوقاف قبل أيام تحقيقا وشكلت لجنة رسمية لمعرفة من قام بإخراج محتويات المصلى بتاريخ السابع والتاسع من شهر تموز/يوليو الجاري.

وفي فبراير الماضي، تمكن مقدسيون من فتح باب الرحمة وهو أحد أبواب المسجد الأقصى لأول مرة منذ 16 عاما، حيث أغلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2003 ضمن محاولاتها للسيطرة عليه وفرض التقسيم المكاني بالأقصى.

وأثار قرار إعادة فتح مصلى باب الرحمة وأداء الصلوات فيه غضب المتطرفين اليهود، محملين حكومة الاحتلال وقائد الشرطة الجديد في القدس مسؤولية "التهاون" في التعامل مع هبة باب الرحمة.

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