14/07/2019

تميم سليمان: العهد مكتمل وهدفنا ضم لاعب محترف مميز

أعتبر رئيس نادي العهد، تميم سليمان، أن صفوف الفريق مكتملة، مشيرا إلى أن سياسة النادي تعتمد على التعاقد مع لاعب أو لاعبين لسد الثغرات..

وكشف سليمان عن بحث الأصفر عن لاعب محترف مميز بهدف ضمه لبطل لبنان، لافتا إلى أن ناديه لا يملك القدرة على التعاقد مع نجوم جدد.

وحول عدم التعاقد مع حسن معتوق أوضح سليمان "أن معتوق من بين نجوم النخبة في لبنان وهو إضافة فنية كبيرة لأي فريق، إلا أن التعاقد معه كان سيكلف خزينة النادي أضعاف مضاعفة قيمة عقده، حيث سيكون بطل الثنائية مجبرا على رفع عقود بعض النجوم لإرضائهم".

وأكد أن العهد لم يتواصل مع معتوق إطلاقا، ورأى أن الأنصار ارتفعت حظوظه بالمنافسة والصراع على اللقب بعد ضم المعتوق.

رئيس نادي العهد رأى أن الفريق يملك فرصة تاريخية لحصد لقب كأس الإتحاد الآسيوي، مشيرا إلى تماسك الفريق لاعبين وإدارة وجهاز فني لتحقيق الهدف وعدم التراجع أي خطوة للخلف.

شباب الساحل يهزم الأنصار وديا.. وتعادل سلبي للعهد.. وطرابلس يفرض تعادلا إيجابيا على النجمة

واصل نادي شباب الساحل استعداداته الجيدة تمهيدا للمشاركة في مسابقة كأس النخبة التنشيطية والتي ستنطلق في العشرين من تموز، بفوز مستحق على نظيره الأنصار بمباراة ودية بثلاثة أهداف لهدف.

افتتح المخضرم عباس عطوي التسجيل لكتيبة محمود حمود بعد 12 دقيقة على البداية، قبل أن يعزز السنيغالي داوادا ديامي تقدم الزوار بهدف ثان عند الدقيقة 27، وأضاف حيدر عواضة الهدف الثالث عند الدقيقة 52، قبل أن يقلص الأخضر النتيجة عبر نجمه حسن معتوق في آخر لحظات اللقاء.

وتعادل النجمة مع مضيفه طرابلس بهدف لهدف وديا، فيما حسم التعادل السلبي مواجهة العهد وضيفه البرج.

الأنصار يختبر مدافعا برازيليا في كأس النخبة

أعلن نادي الأنصار عن وصول المدافع البرازيلي جواو باولو للمشاركة مع الأخضر في بطولة كأس النخبة التنشيطية.

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