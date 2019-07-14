14/07/2019

اعتقالات بصفوف الفلسطينيين ومواجهات في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال الذين اعتقلوا العديد من الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات واسعة في مدينة طولكرم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل أسير محرر وفتشته.

وقالت مصادر محلية إن "قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر نصر جابر، في الحي الجنوبي لطولكرم وفتشوه وعبثوا بمحتوياته".

كما اندلعت مواجهات واسعة في شارع باريس في المدينة، تخللها إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع وإصابات بالاختناق.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منذر عطا تعامرة، بعد دهم وتفتيش منزل والده في حي وادي شاهين بالمدينة، كما سلمت محمد أمين الخطيب بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد أن داهمت ذات القوة منزل والده وسط بيت لحم.

وشمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من قرية جلبون شرق جنين، وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى قصي محمد أبو الرب أثناء تواجده بالقرب من "الشيك العسكري" الذي أقامته فوق أراضي القرية".

وفي القدس، اختطفت قوة من وحدة "المستعربين"، شابا في محيط منطقة باب العامود، وأفاد شهود عيان، أن المستعربين اعتقلوا الشاب بعد أن انهالوا عليه بالضرب بصورة وحشية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء السبت فلسطينيا مجهول الهوية، بدعوى اجتيازه السياج الحدودي.

وزعمت وسائل إعلام العدو أن قوات الاحتلال عثرت على سكين بحوزة المعتقل الفلسطيني، قبل أن تنقله للتحقيق معه.

فلسطين المحتلة

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