14/07/2019

روحاني: واشنطن فشلت في كل محاولاتها الرامية للمساس بايران

أكد الرئيس الايراني، الشيخ حسن روحاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في كل محاولاتها الرامية للمساس بايران، لافتا إلى ان اجراءات الحظر لو كانت قد فرضت على أي شعب آخر لانهار من جرائها.

وفي تصريح صحفي بعد وصوله إلى مطار "بجنورد" مركز محافظة خراسان الشمالية شمال شرق إيران لافتتاح عدد من المشاريع الانمائية، شدد روحاني على ان الانتصار النهائي هو حليف الشعب الايراني العظيم في المواجهة مع اميركا.

الرئيس الايراني أشار إلى أنه منذ 14 شهراً تفرض أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم أقسى اجراءات الحظر ضد الشعب الإيراني، وأنه في مختلف الاجتماعات سواء في منظمة الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعر أي دولة سوى واحدة أو اثنتين الاهتمام لمزاعم الولايات المتحدة.

روحاني، وفي كلمته صباح الاحد أمام حشد جماهيري غفير في مدينة شيروان بمحافظة خراسان الشمالية، قال ان الشعب الايراني الباسل والفطن والمقاوم قد قاوم على مدى هذه الفترة بكل قوة امامهم وفشلت كل محاولات الاميركيين سواء الاجتماعية او السياسية او القانونية.

ولفت الرئيس الايراني إلى أن حجم الديون الخارجية انخفضت 25 بالمئة إلى 9.5 مليار دولار هبوطاً من 12.4 مليار دولار المسجلة قبل أكثر من عامين، مضيفا "لم نطلب مساعدة الأجانب وصندوق النقد الدولي واعتمدنا على أنفسنا ووفرنا النفقات وسددنا جزء من الديون".

كما أعلن عن قرارات جديدة وهامة سيتم اتخاذها من أجل تحقيق التنمية الشاملة لمحافظة خراسان الشمالية خلال هذه الزيارة، والقرارات ستشمل جميع المناطق والبنية التحتية.

وتحدث عن مشاريع كبرى سيتم تدشينها أيضاً في مجالات الكهرباء والصناعة والمياه والزراعة، وسيتم تشغيلها كما سيتم وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الأخرى بالمحافظة.

إيران

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