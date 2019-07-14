العالم

عقوبات أمريكية ضد تركيا بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية

14/07/2019

عقوبات أمريكية ضد تركيا بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية

قالت وكالة "بلومبرغ" ان الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة "إس - 400" الروسية للدفاع الجوي، ونقلت عن مصادر مطلعة إن الإدارة الأمريكية تريد الانتظار حتى مرور ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، يوم الاثنين المقبل، خشية إثارة المزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن "التمرد".

وبحسب المصادر فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر بالفعل مجموعة من العقوبات ضد تركيا، مؤكدا أن الإدارة اختارت واحدة من 3 مجموعات من الإجراءات المطروحة بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها.

وكانت الوكالة الأمريكية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرا أشارت فيه إلى العقوبات المحتملة التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على تركيا، عقب شرائها منظومة الدفاع الروسية "إس-400".

وبحسب الوكالة، فإن واشنطن قد لا تكتفي بإخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة "إف-35"، بل يمكن أن تفرض عليها أيضا عقوبات أخرى من بين 12 نوعا من أنواع العقوبات المتاحة بموجب القانون الأمريكي.

ولفتت "بلومبرغ" إلى العقوبات الأمريكية المتاحة، والتي تشمل حظر صفقات بيع وشراء العقارات، وفرض قيود على الاستثمارات في السندات الأمريكية، وتقييد وصول الشركات التركية إلى القطاع المالي الأمريكي، فيما يمكن لترامب أن يطلب من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي رفض تقديم قروض للمؤسسات التركية التي يتم مقاطعتها، إضافة إلى منع البنوك الأمريكية من تقديم قروض للشركات والمصارف التركية تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار.

وأضافت الوكالة أنه من الممكن أن يتم استهداف عدد كبير من الشركات التركية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ما يعني أنه سيكون من المستحيل لتلك الشركات شراء مكونات أمريكية للمعدات التي تنتجها في تركيا.

إشارة إلى ان توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا بدأ يوم الجمعة، وقالت وزارة الدفاع التركية إن 3 طائرات شحن أوصلت عددا من الجرارات وسيارة النقل والتحميل إلى قاعدة أكينجي الجوية.

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