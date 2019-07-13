العالم

 الجيش السوري يوسع عملياته في إدلب وحماه .. ويدمر تجمعات لـ "جبهة النصرة"

13/07/2019

 الجيش السوري يوسع عملياته في إدلب وحماه .. ويدمر تجمعات لـ "جبهة النصرة"

تزامناً مع مواصلة استهدافه لمواقع الإرهابيين بريف حماة الشمالي، وسع الجيش العربي السوري نطاق عملياته على مواقع انتشار الإرهابيين في قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي. 

وأسفرت الضربات عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ومواقع محصنة لهم ومستودعات أسلحة في خان شيخون بريف ادلب والتي تضم تجمعات كبيرة من الإرهابيين والعديد من مستودعات الأسلحة والذخائر.

كما دمرت راجمات الجيش السوري عدة آليات لإرهابيي "النصرة" بين بلدتي كفروما وحاس على مشارف الطريق الدولي دمشق حلب ودمرت تحصينات لهم في قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي. 

وفي ريف حماة الشمالي، خاضت وحدات من الجيش السوري اشتباكات عنيفة مع مجموعات من إرهابيي تنظيم جبهة "النصرة" حاولت التسلل إلى نقطة المداجن من محور بلدة كفرهود. وانتهت الاشتباكات بمقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وإجبار من تبقى منهم على الفرار.
 

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني