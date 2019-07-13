13/07/2019

الجيش السوري يوسع عملياته في إدلب وحماه .. ويدمر تجمعات لـ "جبهة النصرة"

تزامناً مع مواصلة استهدافه لمواقع الإرهابيين بريف حماة الشمالي، وسع الجيش العربي السوري نطاق عملياته على مواقع انتشار الإرهابيين في قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي.

وأسفرت الضربات عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ومواقع محصنة لهم ومستودعات أسلحة في خان شيخون بريف ادلب والتي تضم تجمعات كبيرة من الإرهابيين والعديد من مستودعات الأسلحة والذخائر.

كما دمرت راجمات الجيش السوري عدة آليات لإرهابيي "النصرة" بين بلدتي كفروما وحاس على مشارف الطريق الدولي دمشق حلب ودمرت تحصينات لهم في قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

وفي ريف حماة الشمالي، خاضت وحدات من الجيش السوري اشتباكات عنيفة مع مجموعات من إرهابيي تنظيم جبهة "النصرة" حاولت التسلل إلى نقطة المداجن من محور بلدة كفرهود. وانتهت الاشتباكات بمقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وإجبار من تبقى منهم على الفرار.



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