13/07/2019

رعد: لا بد للحكومة أن تجتمع وتلتئم حتى يستقيم عمل المؤسسات





رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنه "ما زلنا نراوح بين أزماتنا السياسية التي يمكن في إطار القانون أن تحلّ بالتصالح والتسامح وبالانصاف بالنظرة الى الامور".

كلام رعد جاء خلال رعايته افتتاح المعرض الاول من نوعه في الجنوب "صحف مطهرة" في بلدة جباع في اقليم التفاح، والذي يحوي مخطوطات القرآن الكريم.

وأضاف "لا بد للحكومة أن تجتمع وتلتئم حتى يستقيم عمل المؤسسات في البلد ويكمل بعضها الآخر"، وأوضح "نحن ندفع باتجاه أن تعود المؤسسات كلها الى العمل".

وتابع رعد القول "ندفع باتجاه معالجة قانونية تصالحية على الطريقة اللبنانية بعد ما حدث في قبرشمون في منطقة عزيزة على قلوبنا غادرتها الفتنة"، آملاً أن "لا تعود اليها مجدداً"، وختم "نسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يوفّق المعنيون في لبنان بهذا الاتجاه".

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