13/07/2019

لندن: سبب احتجاز Grace 1 وجهتها وليس مصدرها

اتصل وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وأبلغه أن "سبب احتجاز السفينة Grace 1 وجهتها وليس مصدرها، وأن بلاده ستسهل تحريرها حال ضمان عدم توجهها لسوريا".

وأعلن هانت، في تغريدة على "تويتر"، أنه أجرى محادثات مع ظريف حول قضية ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطات جبل طارق، وقال له إن "سبب احتجازها يتمثل بوجهتها وليس مصدرها".

وأضاف هانت أن بريطانيا ستعمل على تسهيل إخلاء سبيل ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، حال الحصول على ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا وبعد اكتمال العمليات المناسبة في قضاء جبل طارق.

ونقل وزير الخارجية البريطاني عن نظيره الإيراني قوله إن الجمهورية الإسلامية في ايران "تريد حلاً لهذه القضية ولا تسعى إلى تصعيد الوضع".



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