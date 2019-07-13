العالم

المرشح لمنصب رئيس الأركان في الجيش الأميركي: إيران قادرة على فرض أثمان باهظة علينا في الحرب

13/07/2019

المرشح لمنصب رئيس الأركان في الجيش الأميركي: إيران قادرة على فرض أثمان باهظة علينا في الحرب

استبعد مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتولي منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد في الجيش الأميركي مارك ميللي إمكانية اندلاع نزاع عسكري مع إيران.

وبحسب ما نقل عنه موقع "المونيتور"، فقد قال ميللي أمام "الكونغرس" إن احتمال حصول حرب واسعة في المنطقة هو احتمال بعيد التحقق، محذرًا من أن إيران قادرة على فرض أثمان كبيرة على الطرف الآخر في حال اندلاع الحرب.

وأضاف ميللي أن الحرب إذا ما وقعت فستؤثر بشكل كبير على توزع القوات المخصصة للتعامل مع أولويات أخرى، مثل الصين وروسيا.

كما تحدث الجنرال الأميركي عن توتر بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها بسبب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.


 

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