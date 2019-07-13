13/07/2019

سويسرا تفتح تحقيقًا بمبيع طائرات تدريب للرياض وأبو ظبي

فتح مدعٍ عام فدرالي في سويسرا تحقيقًا جنائيًا مع شركة لصناعة الطائرات باعت طائرات تدريبية إلى السعودية والإمارات، أكبر دولتين في التحالف الذي يشن عدوانًا على اليمن.

ولم يذكر مكتب الادعاء أسماء أي متهمين في شركة Pilatus Aircraft Ltd، مشيرًا إلى أن التحقيق جار في انتهاكات لقانون سويسري يتعلق بخدمات أمنية خاصة.

جاء ذلك بعد إعراب وزارة الخارجية السويسرية الشهر الماضي عن مخاوفها من أن الخدمات التي تقدمها هذه الشركة إلى الحكومتين السعودية والإماراتية ترقى إلى مستوى "الدعم اللوجيستي للقوات المسلحة الأجنبية".

ومنعت الوزارة حينئذ الشركة من مواصلة تقديم الخدمات للدولتين الخليجيتين فيما يتعلق بطائرات PC-21 التدريبية، مطالبة إياها بالانسحاب من الدولتين في غضون 90 يومًا.

وتعرض تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمنيين لانتقادات شديدة اللهجة، إذ تنسب الأمم المتحدة إلى غاراته نحو ثلثي حالات مقتل المدنيين ومن بينهم أطفال، جراء الهجمات المباشرة على المناطق اليمنية الآهلة بالسكان، فيما يموت يمنيون آخرون جراء الحصار الذي تفرضه الرياض والمجاعة.



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