13/07/2019

سنصلي في القدس

سنصلي في القدس.. هي مفتاح كل الحكاية.

لم يكن الصهاينة في حالة ضعف كالتي يمرون بها، وبالامس زاد الضيق في صدورهم..فقد أعلنها سماحة السيد صراحة وعلانية "...سأصلي في القدس إن شاء الله".

عبارة تخترص كل التاريخ المزعوم للكيان الغاصب..وسنمسحه عن خرائط الزيف.

#من_القلب_للسيد كان هاشتاغ المناسبة التي أطل بها الامين العام لحزب الله بالامس في مقابلة وصفت بالتاريخية، حيث فصّل فيه الاحداث والمتغيرات وقدم رؤيته للمستقبل..

سنصلي في القدس وصفقة القرن لا مستقبل لها، اما الاعراب فعليهم أن يعملوا ألف حساب لليمن الماجهد الصابر والشجاع.. غردوا الناشطون واخترنا لكم:

المقاومة الإسلاميةالسيد حسن نصرالله

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