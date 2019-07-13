13/07/2019

الحاج حسن تفقد المرضى في مستشفى تمنين: عزيمة محاربة الهدر والفساد بنفس عزيمة الانتصار

جال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن يرافقة الدكتور عماد الدين مسعود مدير مستشفى تمنين العام على أقسام المستشفى متفقدًا الجرحى والمرضى الذين يعالجون مجانًا بمناسبة ذكرى الانتصار والتحرير.

واعتبر الحاج حسن أن ما تقوم به إدارة المستشفى هو تكملة لعمل الحكومة في تلبية حاجات الناس الصحية.

وأمل الحاج حسن أن "يكون لبنان قد دخل بمسار إصلاحي إداري جديد وبمحاربة الهدر والفساد بعد انجاز الموازنة من أجل تخفيض الدين العام والعجز".

وأكد الحاج حسن أن نسبة البطالة تجاوزت الـ 25 بالمئة، معتبرًا أن أحد اسباب الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان يعود للحرب العبثية في الدول العربية.

ورأى الحاج حسن أن الانتصار لم يكن ليحصل لولا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

وشدد على أن "عزيمة العمل على محاربة الهدر والفساد وبناء الدولة والاقتصاد ستكون بنفس عزيمة الاصرار للانتصار في تموز 2006 والانتصار على العدو التكفيري".

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