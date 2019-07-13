العالم

ميدل إيست آي: "أف بي آي" حذر معارضين سعوديين من خطر يتهددهم بعد مقتل خاشقجي

13/07/2019

ميدل إيست آي: "أف بي آي" حذر معارضين سعوديين من خطر يتهددهم بعد مقتل خاشقجي

كشف موقع "ميدل إيست آي" أن عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "الـFBI" أجروا زيارات لعدد من السعوديين المنشقين في الولايات المتحدة، وكذلك لأشخاص آخرين كانوا على علاقة بالصحفي جمال خاشقجي، من أجل تحذيرهم من الخطر المحتمل على حياتهم.

كما كشف الموقع أن الزيارات بدأت بعد أسبوع واحد من مقتل خاشقجي، ولم تتوقف إلّا قبل ستة أسابيع، وأضاف أنه جرى زياة ستة منشقين سعوديين على الأقل في مدن أميركية مختلفة، وأنه جرى تحذير ناشط آخر غير سعودي بسبب علاقاته بخاشقجي.

وتابع الموقع قائلاً إن أحد الأشخاص يدير قناة على موقع "يوتيوب" تنتقد الحكومة السعودية، وأن شخص آخر كان قد شارك في مؤتمر للمعارضة السعودية، موضحًا أن شخصا ثالثًا كان يعمل على مشروع مع خاشقجي.

ونقل الموقع عن أحد الاشخاص قوله إنه طرح خلال لقائه عناصر "الـFBI" مخاوفه مما كُشف قبل أشهر عن قيام السعودية بمساعدة 20 مواطناً لها على الأقل كانوا يعيشون في الولايات المتحدة على التملص من المحاكمة.

وأوضح الموقع أن من بين التهم التي وجهت إلى السعوديين هس التهم المتعلقة بارتكاب جرائم قتل، ولفت إلى أن القنصلية السعودية قامت بتهريبهم إلى خارج الولايات المتحدة.

الموقع أكد بحسب التحقيقات أن أجهزة إنفاذ القانون الأميركية على دراية بالموضوع، لافتا إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة لم تضغط على السعودية خوفا من أن يؤثر ذلك على مشاركة المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.
 

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