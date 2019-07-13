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#صيف_الانتصارات بالفيديو
13/07/2019
سكارلت حداد تروي تفاصيل الحرب والسيدة الاولى وشجاعة الرئيس
الانتصار الإلهي
حرب تموز 2006
إقرأ المزيد في: #صيف_الانتصارات بالفيديو
24/08/2019
خليل وهبة يتذكر تفجير القاع: لولا سيارة وسط الطريق لكنت شهيداً
23/08/2019
ان ترى"العهد" في عرسال يعني ان المقاومة متجذرة في اهلها
23/08/2019
ابن عرسال أول من حمى "الدرك" يوم غزاها التكفيريون
22/08/2019
ما حصل في عرسال دخيل عليها .. ليست بيئة حاضنة للتكفيريين!
22/08/2019
صالح سيف الدين يروي لـ"العهد" كيف استشهد ابنه بصواريخ التكفيريين
22/08/2019
روحية أهل البقاع الايمانية الجهادية مرجعها المساجد والحسينيات
التغطية الإخبارية
22:51
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
22:45
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
22:42
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
22:35
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
22:26
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني
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