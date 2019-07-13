13/07/2019

حصيلة ضحايا هجوم فندق كيسمايو ترتفع إلى 26 قتيلا

أعلن رئيس منطقة جوبالاند الصومالية اليوم السبت أن حصيلة ضحايا الهجوم على الفندق الذي وقع مساء أمس الجمعة بمدينة كيسمايو جنوب البلاد ارتفع إلى 26 قتيلا.

وأضاف رئيس جوبالاند أحمد محمد في بيان أن مرشحين للانتخابات الإقليمية المقبلة قُتلا جراء الهجوم الذي شنه مسلحون من "حركة الشباب" الإرهابية، مؤكدا أنه يوجد بين القتلى مواطنون من كينيا والولايات المتحدة وتانزانيا وبريطانيا.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت سابقا عن مقتل 13 شخصا على الأقل جراء الهجوم، مضيفة أن قوات الأمن أنهت الاعتداء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ضابط الشرطة محمد عبدي قوله:"انتهت العملية"، مضيفا "نعرف عن مقتل 13 شخصا، ولكن جرى إنقاذ عدد كبير من الناس. وتم قتل المهاجمين الأربعة بالرصاص".

وأكدت رابطة الصحفيين مساء أمس الجمعة أن صحفيين اثنين قتلا أثناء هذا الهجوم وهما الصحفي الصومالي الكندي مؤسس قناة "Integration TV" خودان نالياه ومراسل قناة "SBC TV" في كيسمايو محمد سهل عمر.

وقال الأمين العام لرابطة الصحفيين الصوماليين محمد إبراهيم مواليمو في بيان:"نشعر بالحزن والغضب من هذه الخسارة وندين هذه المذبحة المروعة".

وكان أفراد من تلك الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" قد اقتحموا الفندق بعد استهدافه بسيارة ملغومة مساء أمس الجمعة، في الوقت الذي كان فيه شيوخ قبائل ونواب مجتمعين لمناقشة الانتخابات المحلية المقبلة.





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