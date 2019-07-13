13/07/2019

الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية..والمدمرة البريطانية "دنكان" إلى الخليج

أعلنت شرطة جبل طارق أنها أفرجت عن قبطان ناقلة النفط الإيرانية -التي تم احتجازها مسبقا هذا الشهر بزعم انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا- وعن ثلاثة آخرين هم بقية أفراد طاقم الناقلة.

وقالت الشرطة في بيان إن "أفراد طاقم ناقلة غريس 1 الأربعة الذين أوقفتهم شرطة جبل طارق الملكية قد تم الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه تهم إليهم"، وأوضحت أن "التحقيق لا يزال جاريا، و"غريس" 1 ما زالت متوقفة".

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد الطاقم بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها، مشيرة إلى أن الرجال الأربعة يحملون الجنسية الهندية.

وتزامنا مع الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية، أعلنت بريطانيا أنها سترسل المدمرة "دنكان" إلى الخليج لتحل محل السفينة الحربية "مونتروز" بهدف الحفاظ على وجود مستمر هناك في وقت تتسم المنطقة بتوتر شديد.

وقالت الحكومة "في سياق وجودنا الطويل في الخليج، سيجري نشر السفينة الملكية "دنكان" في المنطقة لضمان أن يستمر وجودنا الأمني البحري، فيما ستخرج السفينة الملكية "مونتروز" من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفا ولتغيير الطاقم".

وأضافت "سيضمن ذلك أن تتمكن المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين من مواصلة دعم حرية حركة السفن في هذا الممر الحيوي".





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