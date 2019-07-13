العالم

الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية..والمدمرة البريطانية "دنكان" إلى الخليج 

13/07/2019

الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية..والمدمرة البريطانية "دنكان" إلى الخليج 

أعلنت شرطة جبل طارق أنها أفرجت عن قبطان ناقلة النفط الإيرانية -التي تم احتجازها مسبقا هذا الشهر بزعم انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا- وعن ثلاثة آخرين هم بقية أفراد طاقم الناقلة.

وقالت الشرطة في بيان إن "أفراد طاقم ناقلة غريس 1 الأربعة الذين أوقفتهم شرطة جبل طارق الملكية قد تم الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه تهم إليهم"، وأوضحت أن "التحقيق لا يزال جاريا، و"غريس" 1 ما زالت متوقفة".

وكانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد الطاقم بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها، مشيرة إلى أن الرجال الأربعة يحملون الجنسية الهندية.

وتزامنا مع الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيرانية، أعلنت بريطانيا أنها سترسل المدمرة "دنكان" إلى الخليج لتحل محل السفينة الحربية "مونتروز" بهدف الحفاظ على وجود مستمر هناك في وقت تتسم المنطقة بتوتر شديد.

وقالت الحكومة "في سياق وجودنا الطويل في الخليج، سيجري نشر السفينة الملكية "دنكان" في المنطقة لضمان أن يستمر وجودنا الأمني البحري، فيما ستخرج السفينة الملكية "مونتروز" من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفا ولتغيير الطاقم".

وأضافت "سيضمن ذلك أن تتمكن المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين من مواصلة دعم حرية حركة السفن في هذا الممر الحيوي".


 

إيرانبريطانيا

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني
مقالات مرتبطة
لاريجاني: ايران مستعدة للوساطة في قضية اليمن
لاريجاني: ايران مستعدة للوساطة في قضية اليمن
لاريجاني: العدوان التركي على سوريا غير عقلاني
لاريجاني: العدوان التركي على سوريا غير عقلاني
مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران بعيدًا عن الأضواء
مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران بعيدًا عن الأضواء
عمران خان من طهران: لا نريد اشتباكا بين إيران والسعودية
عمران خان من طهران: لا نريد اشتباكا بين إيران والسعودية
الإمام الخامنئي: السلوك العدواني الأمريكي تجاه حرس الثورة الإسلامية زاد من عزّة الحرس
الإمام الخامنئي: السلوك العدواني الأمريكي تجاه حرس الثورة الإسلامية زاد من عزّة الحرس
محافظ البنك المركزي الإيراني يعلن إزدياد احتياطي البلاد من العملة الصعبة
محافظ البنك المركزي الإيراني يعلن إزدياد احتياطي البلاد من العملة الصعبة
مناورات برية للجيش الايراني في أذربيجان
مناورات برية للجيش الايراني في أذربيجان
الخارجية الايرانية: طهران تعارض أي عملية عسكرية تركية محتملة في سوريا
الخارجية الايرانية: طهران تعارض أي عملية عسكرية تركية محتملة في سوريا
الإمام الخامنئي: ارتباط الشعبين الإيراني والعراقي سيزداد وثاقة يوماً بعد يوم
الإمام الخامنئي: ارتباط الشعبين الإيراني والعراقي سيزداد وثاقة يوماً بعد يوم
ظريف: أميركا تسعى لاستغلال أكراد سوريا عسكرياً
ظريف: أميركا تسعى لاستغلال أكراد سوريا عسكرياً
1.2 مليار جنيه إسترليني .. غرامة دفعتها بريطانيا لإيران
1.2 مليار جنيه إسترليني .. غرامة دفعتها بريطانيا لإيران
"صنداي تايمز" تنشر وثائق حكومية مسربة حول مصير بريطانيا بعد "بريكست"!
"صنداي تايمز" تنشر وثائق حكومية مسربة حول مصير بريطانيا بعد "بريكست"!
"ذا هيل": الانقسام الأميركي البريطاني حيال إيران يزداد
"ذا هيل": الانقسام الأميركي البريطاني حيال إيران يزداد
هانت يتصل بظريف .. والأخير يؤكد: لمتابعة أمر الناقلة عبر القنوات القانونية
هانت يتصل بظريف .. والأخير يؤكد: لمتابعة أمر الناقلة عبر القنوات القانونية