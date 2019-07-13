13/07/2019

جمعة: لن نسمح أن يبقى البلد منهوبًا

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أنور جمعة أن "موقفنا حاسم وهو عدم المس بالطبقة الوسطى فضلًا عن الطبقة الفقيرة"، موضحًا أن "الموازنة يجب أن تكون رشيدة وليس تجميع أرقام، هذه رسالة نوجهها للكل في هذا البلد، الموازنة ليست تجميع أرقام بل هي عملية ذكاء لتحافظ على البلد الذي يتعرض لنكسات إقتصادية من بعد العز الأمني الذي وصلنا إليه".

كلام جمعة جاء خلال حفل تخريج المتفوقين في مدرسة المهدي (عج) - مشغرة والذي حضره فاعليات المنطقة وحشد من أهالي المكرمين في قاعة الشهيد بجيجي في المدرسة.

ودعا جمعة لعدم ضرب العجلة الإقتصادية فالمحرك لها هو القدرة الشرائية عند الناس.

وتابع جمعة :"لقد أعطانا الأمريكي وسام شرف حينما وضعنا على لائحة الإرهاب، فهذا وسام شرف للنواب الذين يتصدون لكل مؤامرات خراب البلد وإهلاكه وتعطيله".

وقال: "كنا نقاتل في كل مفصل صغير، فالسرقات على كل حدب وصوب"، مضيفًا: "لن نسمح أن يبقى البلد منهوبًا لأن البلد مليء بالخيرات وغني باغترابه".

وختم جمعة قائلًا: "لسنا بديلًا عن الدولة، نحن نعمل كقوى سياسية وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها وأن لا تتلكأ لا في الأمن ولا في السياسة ولا في الإقتصاد ولا في الإجتماع".

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