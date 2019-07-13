13/07/2019

مجتهد: ابن سلمان يتوسّط القبائل للتفاهم مع انصار الله

كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد أن ولي عهد السعوية محمد بن سلمان يستخدم وسطاء من القبائل اليمنية لإقناع حركة انصار الله بالتفاهم.

وأوضح مجتهد في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر أن ابن سلمان عرض على حركة أنصار الله تسليمهم الشمال بالكامل مقابل عدم التدخل في الجنوب، وغض الطرف عن مشروع أنبوب النفط الذي يمر في منطقة المهرة.

وقال مجتهد إن "الحوثيين يرفضون عروض الرياض ويصرّون على السيادة على كامل اليمن، مع اعتذار سعودي إماراتي للشعب اليمني وتعويضات بعشرات المليارات".

مجتهد كشف أيضًا عن "توجيهات سريّة بإغلاق مطار أبها السعودي في عسير ليلاً من السادسة مساء إلى السادسة صباحا بعد عجز دفاع ابن سلمان الجوي عن حماية المطار من قصف "الحوثيين" المتكرر".

ورجّح مجتهد أن تصدر توجيهات مماثلة لمطارات أخرى، الأمر الذي يعتبر-بحسب المغرّد-رفعا للراية البيضاء بدلا من القدرة على المواجهة.

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