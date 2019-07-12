الخليج

موقع "ميدل إيست آي": تحذير معارضين سعوديين من خطر يهدد حياتهم مصدره السعودية  

12/07/2019

موقع "ميدل إيست آي": تحذير معارضين سعوديين من خطر يهدد حياتهم مصدره السعودية  

أفاد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذّر معارضين سعوديين من خطر يهدد حياتهم مصدره السعودية، ومحققو FBI قلقون على سلامة المعارضين بسبب تداول أسمائهم في عدد من الدوائر.

وأضاف "المعارضون الذي حذرهم مكتب FBI هم 3 سعوديين وناشط عربي يقيمون في الولايات المتحدة، وتحذيرات FBI للمعارضين السعوديين جاءت عقب اغتيال "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية باسطنبول".

ويدير أحد هؤلاء المعارضين قناة شهيرة على موقع "يوتيوب"، وآخر شارك في مؤتمر معارض، وثالث كان يعمل مع خاشقجي على مشروع مكافحة التصيد عبر الإنترنت.


يذكر أن المحققة الأممية آنياس كالامار أكدت سابقاً على أن وجود أدلة معقولة تسمح بإجراء تحقيق آخر بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين كبار، من بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، إذ قالت "إن (الاخير) يجب أن تفرض عليه عقوبات فرضتها بالفعل بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها الولايات المتحدة، على أفراد آخرين قيل إنهم ضالعون في القتل".
 

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